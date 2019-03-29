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Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе
С начала текущих сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинских военнослужащий погиб, а двое были ранены, сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.
В то же время, боевики семь раз применили запрещенные "Минском" вооружения, израсходовав в целом 59 мин калибров 120 мм и 82 мм.
Оккупанты трижды открывали огонь по позициям ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
из минометов 120 мм калибра и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Широкино;
из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Водяное;
и из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское.
Кроме того, ВСУ семь раз попали под обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, эскалация
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