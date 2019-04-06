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Архив - Донецкая область

В ОРДО объяснили, в каком состоянии сейчас недостроенное метро Донецка

06.04.2019 14:39
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В ОРДО объяснили, в каком состоянии сейчас недостроенное метро Донецка

В неподконтрольном Украине Донецке ходят слухи, что безуспешно строящееся не один десяток лет метро затоплено.

Однако, так называемый «начальник УКСа Игорь Дубравин опроверг данную информацию, передает donpress.com.

Так, Дубравин отметил:

» Нет, метро не затоплено. Продолжаем откачивать воду, следим, чтобы тоннель не деформировался».

В то же время, когда возобновится строительство метро в неподконтрольном Донецке он не знает.



Теги: Донецк, Донбасс, вода, строительство, метро, затопление, ОРДО
 
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