Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"

17.04.2019 19:15

В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе.

О планах Кремля по "Л/ДНР" рассказал влиятельный российский канал в Telegram "Кремлевский безБашенник" со ссылкой на источник в Кремле, передает "Диалог.UA". Уже в ближайшее воскресенье, 21 апреля, в Украине состоится второй тур выборов, на которой украинцы изберут себе президента. Высока вероятность, что это будет шоумен Зеленский.

Путинский режим питает большие надежды по поводу его кандидатуры и уже готовится. "Наш источник в администрации президента (Путина - ред.) сообщает о наличии поручения по мониторингу предвыборных настроений в "приграничных территориях" - "ДНР" и "ЛНР".

Составляется перечень "объектов" (СМИ, политики, тг-каналы, блогеры и т.д.), которые подвергают критике кандидата Владимира Зеленского", - рассказал ресурс. Он отметил, что Кремль экстренно приступил к корректировке "дорожной карты" в отношениях с Украиной.

Путин ждет от Зеленского, по всей видимости, уступок и улучшения отношений.

"В окружении помощника президента Юрия Ушакова предложен план по построению партнерского взаимодействия с Украиной, по аналогии с Грузией (с которой, как известно, налажены и товарооборот, и официальный культурно-туристический диалог, а также отсутствует массовая СМИ-пропаганда с критикой России, в отличие от Украины)" - поделился информацией ресурс.

"Кремлевский безБашенник" отметил, что вышеназванные планы идут вразрез с моделью, которую продвигает на Донбассе куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков. Однако изменить он ничего не может - его политический вес на сегодня слишком мал.



Источник: www.dialog.ua