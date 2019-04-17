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Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе.
О планах Кремля по "Л/ДНР" рассказал влиятельный российский канал в Telegram "Кремлевский безБашенник" со ссылкой на источник в Кремле, передает "Диалог.UA". Уже в ближайшее воскресенье, 21 апреля, в Украине состоится второй тур выборов, на которой украинцы изберут себе президента. Высока вероятность, что это будет шоумен Зеленский.
Путинский режим питает большие надежды по поводу его кандидатуры и уже готовится. "Наш источник в администрации президента (Путина - ред.) сообщает о наличии поручения по мониторингу предвыборных настроений в "приграничных территориях" - "ДНР" и "ЛНР".
Составляется перечень "объектов" (СМИ, политики, тг-каналы, блогеры и т.д.), которые подвергают критике кандидата Владимира Зеленского", - рассказал ресурс. Он отметил, что Кремль экстренно приступил к корректировке "дорожной карты" в отношениях с Украиной.
Путин ждет от Зеленского, по всей видимости, уступок и улучшения отношений.
"В окружении помощника президента Юрия Ушакова предложен план по построению партнерского взаимодействия с Украиной, по аналогии с Грузией (с которой, как известно, налажены и товарооборот, и официальный культурно-туристический диалог, а также отсутствует массовая СМИ-пропаганда с критикой России, в отличие от Украины)" - поделился информацией ресурс.
"Кремлевский безБашенник" отметил, что вышеназванные планы идут вразрез с моделью, которую продвигает на Донбассе куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков. Однако изменить он ничего не может - его политический вес на сегодня слишком мал.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Кремль, выборы президента, ДНР, ЛНР
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