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Архив - Донецкая область

Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода

17.04.2019 15:04
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На территорию Донецкой области надвигаются сильные заморозки. Об этом сообщает главное управление ГСЧСв Донецкой области со ссылкой данные Укргидрометцентра.

В ближайшие два дня погода на территории области кардинально переменится – спасатели предупреждают об оранжевом уровне опасности.

«18-19 апреля в Донецкой области сильные заморозки в воздухе от 0°С до -3°С. Погодные условия соответствуют II уровню опасности, оранжевому», - уточняют в сообщении.

Справка:

Оранжевый уровень опасности значит, что погодные условия представляют реальную опасность. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы. Считается, что если продолжительность заморозков составляет больше четырёх часов, то это представляет опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, погода, похолодание
 
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