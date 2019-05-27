В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО

27.05.2019 13:14

Президент Украины Владимир Зеленский сможет «завоевать» доверие жителей ОРДЛО путем осуждения и наказания всех причастных к военной операции на Донбассе. Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Так, политолог отметил:

«Решительно отмежеваться от тех, кто санкционировал и осуществлял карательные операции и экономическую блокаду. И не просто отмежеваться, а наказать их в соответствии с уголовным кодексом за их преступления против жителей ДНР и ЛНР. Под суд должны пойти, в том числе Коломойский и Хомчак».

По его словам, новый украинский лидер якобы «должен посадить в тюрьму тех, кто убивал ополченцев и мирных жителей, женщин и детей, кто разрушал дома и школы, лишал людей работы и социальных пособий, оскорблял и унижал их».

Чеснаков считает, что за основу можно взять так называемое «расследование Украинского народного трибунала»:

«Народный трибунал Донбасса уже расследовал преступления прежнего режима и осудил преступников, причем по законам Украины. Зеленскому достаточно привести в исполнение приговоры Народного Трибунала. Пока он этого не сделает, люди в Донецке будут говорить о нем то же, что говорят теперь: лицемер и волк в овечьей шкуре».

Источник: https://donpress.com