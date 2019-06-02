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В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку
02.06.2019 18:41
Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП.
Как передает с места событий корреспондент 0629, маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него сзади врезался автомобиль "Шевроле".
К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, ДТП, автомобиль
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