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Архив - Донецкая область

В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку

02.06.2019 18:41
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В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку

Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП.
Как передает с места событий корреспондент 0629, маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него сзади врезался автомобиль "Шевроле".
К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, ДТП, автомобиль
 
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