В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку

02.06.2019 18:41

Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП.

Как передает с места событий корреспондент 0629, маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него сзади врезался автомобиль "Шевроле".

К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.