Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

11.06.2019 21:36

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат беспилотники СММ ОБСЕ. Так, имели место факты глушения в районах н.п. Запороцец и Бойковское.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«8 июня, пролетая в районе н. п. Запорожец (неподконтрольный правительству, 71 км к югу от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно, в результате глушения).

8 июня, пролетая около н. п. Бойковское (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия трижды подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно, в результате глушения)».