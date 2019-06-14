Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки

14.06.2019 21:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки

Сегодня, 14 июня, паспорт гражданина РФ получил первый секретарь горловского горкома КПУ Алексей Карпушев. Этой новостью он поделился в соцсетях.
Как сообщал DonPress, сегодня утром на территорию России были переправлены 34 жителя неподконтрольной части Донецкой области. В первой партии оказался и главный коммунист Горловки Карпушев. Он записал видео, в котором передал привет из села Покровского Ростовской области, где состоялась процедура выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.
«Поздравляю всех с этим выдающимся событием и надеюсь, что в скором времени все жители Донбасса, которые этого хотят, получат паспорта России», — сказал Карпушев.
Также он опубликовал фото с двумя паспортами в руках и объяснил, что загранпаспорт выдавали одновременно с основным. По его словам, документы на получение гражданства РФ он подал в начале мая. При этом Карпушев дважды проигнорировал вопрос относительно прописки. В эфире программы «60 минут» на пропагандистском телеканале «Россия 1» он заявил, что обладателями российского паспорта якобы хотят стать «сотни тысяч и даже миллионы жителей „ДНР“».
«Я планирую остаться в „республике“, потому что Донбасс и Россия, я считаю, едины. Донбасс — это русская земля. Для меня это сейчас момент символический, принципиальный, потому что это то, к чему мы шли много лет», — заявил горловский коммунист.
В 2014 году 28-летний Алексей Карпушев стал главой коммунистической ячейки Горловки. Активно поддерживал так называемую «русскую весну» на Донбассе. После захвата Горловки Карпушев стал поддерживать группировку «ДНР». Его данные содержаться в базе украинского ресурса «Миротворец».



Теги: Донбасс, коммунисты, Российская Федерация, Горловка, паспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх