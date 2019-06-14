Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки

14.06.2019 21:29

Сегодня, 14 июня, паспорт гражданина РФ получил первый секретарь горловского горкома КПУ Алексей Карпушев. Этой новостью он поделился в соцсетях.

Как сообщал DonPress, сегодня утром на территорию России были переправлены 34 жителя неподконтрольной части Донецкой области. В первой партии оказался и главный коммунист Горловки Карпушев. Он записал видео, в котором передал привет из села Покровского Ростовской области, где состоялась процедура выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

«Поздравляю всех с этим выдающимся событием и надеюсь, что в скором времени все жители Донбасса, которые этого хотят, получат паспорта России», — сказал Карпушев.

Также он опубликовал фото с двумя паспортами в руках и объяснил, что загранпаспорт выдавали одновременно с основным. По его словам, документы на получение гражданства РФ он подал в начале мая. При этом Карпушев дважды проигнорировал вопрос относительно прописки. В эфире программы «60 минут» на пропагандистском телеканале «Россия 1» он заявил, что обладателями российского паспорта якобы хотят стать «сотни тысяч и даже миллионы жителей „ДНР“».

«Я планирую остаться в „республике“, потому что Донбасс и Россия, я считаю, едины. Донбасс — это русская земля. Для меня это сейчас момент символический, принципиальный, потому что это то, к чему мы шли много лет», — заявил горловский коммунист.

В 2014 году 28-летний Алексей Карпушев стал главой коммунистической ячейки Горловки. Активно поддерживал так называемую «русскую весну» на Донбассе. После захвата Горловки Карпушев стал поддерживать группировку «ДНР». Его данные содержаться в базе украинского ресурса «Миротворец».