- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»15:31
Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки
Сегодня, 14 июня, паспорт гражданина РФ получил первый секретарь горловского горкома КПУ Алексей Карпушев. Этой новостью он поделился в соцсетях.
Как сообщал DonPress, сегодня утром на территорию России были переправлены 34 жителя неподконтрольной части Донецкой области. В первой партии оказался и главный коммунист Горловки Карпушев. Он записал видео, в котором передал привет из села Покровского Ростовской области, где состоялась процедура выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.
«Поздравляю всех с этим выдающимся событием и надеюсь, что в скором времени все жители Донбасса, которые этого хотят, получат паспорта России», — сказал Карпушев.
Также он опубликовал фото с двумя паспортами в руках и объяснил, что загранпаспорт выдавали одновременно с основным. По его словам, документы на получение гражданства РФ он подал в начале мая. При этом Карпушев дважды проигнорировал вопрос относительно прописки. В эфире программы «60 минут» на пропагандистском телеканале «Россия 1» он заявил, что обладателями российского паспорта якобы хотят стать «сотни тысяч и даже миллионы жителей „ДНР“».
«Я планирую остаться в „республике“, потому что Донбасс и Россия, я считаю, едины. Донбасс — это русская земля. Для меня это сейчас момент символический, принципиальный, потому что это то, к чему мы шли много лет», — заявил горловский коммунист.
В 2014 году 28-летний Алексей Карпушев стал главой коммунистической ячейки Горловки. Активно поддерживал так называемую «русскую весну» на Донбассе. После захвата Горловки Карпушев стал поддерживать группировку «ДНР». Его данные содержаться в базе украинского ресурса «Миротворец».
Теги: Донбасс, коммунисты, Российская Федерация, Горловка, паспорт
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"
- Боевики из России, воюющие на Донбассе, готовы объявить «ДНР» бандитским анклавом
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»15:31
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз