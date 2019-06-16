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«Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»
Вчера, 15 июня, в Мариуполе со сцены на Театральной площади президент Украины Владимир Зеленский поздравлял жителей города с пятой годовщиной освобождения города от пророссийских захватчиков. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», глава государства не ограничился лишь поздравлением.
Завершая выступление, Владимир Зеленский объявил, что у него для жителей столицы Приазовья есть сюрприз. «Студия "Квартал 95"!», – под шквал аплодисментов прозвучал со сцены знакомый всей стране «квартальный» голос Зеленского.
Послушав аплодисменты, президент заметил: «Не хлопайте так! А то мне обидно. Если бы я там был, тогда, конечно, хорошо. А так…». Реприза главы государства вызвала еще больший восторг и очередную волну аплодисментов.
Затем на сцену вышла команда «Квартала 95». После традиционных обнимашек президента с Кошевым, Зеленский покинул сцену.
«Квартальцы» развлекали зрителей небольшими сценками и шутками. Традиционно «досталось» всем – пьяным курортникам, незадачливым медицинским «экспертам» и, конечно, политикам.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Квартал 95, Зеленский
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