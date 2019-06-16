Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»

16.06.2019 09:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»

Вчера, 15 июня, в Мариуполе со сцены на Театральной площади президент Украины Владимир Зеленский поздравлял жителей города с пятой годовщиной освобождения города от пророссийских захватчиков. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», глава государства не ограничился лишь поздравлением.
Завершая выступление, Владимир Зеленский объявил, что у него для жителей столицы Приазовья есть сюрприз. «Студия "Квартал 95"!», – под шквал аплодисментов прозвучал со сцены знакомый всей стране «квартальный» голос Зеленского.
Послушав аплодисменты, президент заметил: «Не хлопайте так! А то мне обидно. Если бы я там был, тогда, конечно, хорошо. А так…». Реприза главы государства вызвала еще больший восторг и очередную волну аплодисментов.
Затем на сцену вышла команда «Квартала 95». После традиционных обнимашек президента с Кошевым, Зеленский покинул сцену.
«Квартальцы» развлекали зрителей небольшими сценками и шутками. Традиционно «досталось» всем – пьяным курортникам, незадачливым медицинским «экспертам» и, конечно, политикам.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Квартал 95, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх