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Архив - Донецкая область

В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством

29.06.2019 10:44
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В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости.
Инцидент произошел в Червоногвардейском районе на ул. Кронштадтской. «Квартира на пятом этаже пятиэтажного дома – спуск по автолестнице женщины, угрожающей попыткой суицида», – говорится в сообщении.
Спасатели спустили женщину на землю и передали ее сотрудникам полиции.
Других подробностей на данный момент не сообщают.



Теги: Донбасс, Макеевка, женщина, самоубийство
 
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