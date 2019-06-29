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В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством
29.06.2019 10:44
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости.
Инцидент произошел в Червоногвардейском районе на ул. Кронштадтской. «Квартира на пятом этаже пятиэтажного дома – спуск по автолестнице женщины, угрожающей попыткой суицида», – говорится в сообщении.
Спасатели спустили женщину на землю и передали ее сотрудникам полиции.
Других подробностей на данный момент не сообщают.
Теги: Донбасс, Макеевка, женщина, самоубийство
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