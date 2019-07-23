Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы

23.07.2019 21:28

В прифронтовом поселке Опытное, расположенном возле Донецкого аэропорта, впервые за все время войны начались ремонтные работы.

Об этом рассказал изданию «Вчасно» координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает donpress.com.

Сейчас в поселок, в котором разрушены все дома, начали завозить строительные материалы. В планах — восстановление 20 домовладений, где живут люди.

«Капитальный ремонт жилого фонда в поселке не проводился все 5 лет войны. До этого мы предоставляли материалы только для быстро ремонта — пленку, временный пластик, брезент. Сейчас мы планируем максимально отремонтировать все дома», — сообщил Каплин.

Ремонтные работы стали возможны после получения письменных гарантий с двух сторон о прекращении огня в течение 20 дней. Ранее, по словам Евгения, вопрос о режиме тишины в этом районе поднимался неоднократно, но каждый раз волонтеры получали отказ.

«Сейчас, когда такая договоренность появилась, мы обратились в Государственный материальный резерв при ДонВГА, и они предоставили материалы для ремонтных работ, уже вчера прибыли первые машины. Уже есть материалы на ремонт первых трех домов», — рассказал он.

Евгений рассказал, что сейчас в 20 домах в Опытном живут 38 человек. В ДонВГА пообещали выделить стройматериалы для восстановления всех этих зданий. А некоторые материалы, которых нет в Госматрезерве, будут приобретены Гуманитарной миссией «Пролиска», а именно — окна и двери.

Также волонтеры прилагают все усилия, для того, чтобы в поселке наконец появилось электричество.

«Опытное — одно из немногих поселков на линии разграничения, которое уже пять лет живет без электричества. Мы много раз обращались в ДТЭК по этому поводу, но они всегда отвечали, что для работ необходим режим прекращения огня. Сейчас, когда такая договоренность есть, мы ведем с ними переговоры по поводу восстановления электроснабжения поселка», — сказал Евгений Каплин.