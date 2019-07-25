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Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились
В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Анатолий Штирлиц, пишет from-ua.
На записи двое пьяных, либо имитирующих опьянение мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: "Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!".
"Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка "Азов", – прокомментировал видео блогер.
Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, фейк
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