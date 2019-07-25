Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились

25.07.2019 20:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились

В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Анатолий Штирлиц, пишет from-ua.
На записи двое пьяных, либо имитирующих опьянение мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: "Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!".
"Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка "Азов", – прокомментировал видео блогер.
Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, фейк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх