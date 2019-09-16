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Освобожденного по решению российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе
Сегодня в городе Мариуполь Донецкой области нашли мертвым путинского наемника Романа Джумаева, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт и, согласно решению суда, вышел 9 сентября под домашний арест.
Как передает replyua.net, об этом сославшись на источники в правоохранительных органах сообщает LB.ua. Отмечается, что в11:50 Джумаев был найден в Мариуполе на лестничной площадке в подъезде многоэтажного жилого дома с огнестрельными ранениями, которые оказались несовместимыми с жизнью.
«Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда скорой», — информирует местное издание 0629. Тем временем в комментарии Цензор.НЕТ пресс-служба полиции сообщила, что готовят заявление по данному вопросу, которое будет обнародовано в ближайшее время.
Стоит отметит, что 28-летний Роман Джумаев после победы Революции достоинства перебрался из Мариуполя в Донецк, а также пополнил ряды террористов. Он был участником штурма ДАП и Дебальцево, не скрывал, что убивал украинских военных. Впрочем, уже летом 2015 года выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу, и провел там примерно год.
Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, арест, боевик, наемник
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