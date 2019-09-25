- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»13:20
Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе
Глава Минобороны Андрей Загороднюк рассказал о ситуации на Донбассе и оценил возможность полного развода войск. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.
«Разведение началось на тех участках, которые были заявлены, и сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования», — сказал он.
Также он прокомментировал вопрос журналистов о возможном устойчивом перемирии на Донбассе.
«Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВС там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность». -отметил министр.
Он отметил, что со со стороны НВФ «видны какие-то шаги», но говорить об «абсолютно комфортной ситуации» еще рано.
«Поэтому мы осторожно смотрим, изучаем. Когда мы увидим, что он (отвод. — Ред.) произошел, то все об этом узнают», — заключил Загороднюк.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, министр, войска, разведение, ДНР, ЛНР, ООС
- Наев назвал численность российских войск на Донбассе и в Крыму
- Блокада оккупированной части Донбасса может серьезно навредить Украине - Черныш
- Безопасность не главное - Россия снова навязывает Украине свой сценарий по Донбассу
- Как Украина защищает своих граждан: чтобы получать заработанную пенсию, старики "ЛДНР" должны выехать на украинскую территорию
- Российский политолог предположил, что Путин готов выполнить минские договоренности в полном объеме
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»13:20
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%07:42
- Встреча Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга: о чем они беседовали 07:33
- Россия проводит масштабные военные учения на Донбассе - Минобороны07:15
- Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо22:39
- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде21:19
- Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка21:01
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину