- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск10:32
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди09:49
- «Ни людей, ни машин»: горловчанин показал усыпанные листвой центральные улицы Горловки. ВИДЕО09:30
- В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках08:31
В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР
Сегодня члены НВФ «несли службу» на своих позициях в Донецкой области с музыкальным сопровождением. Жители ближайших населенных пунктов сообщают в соцсетях, что были вынуждены прослушать «Боже, Царя храни!» и гимн СССР, пишет ДонПресс.
«Сепары между Шумами и Майорском на дачах включили гимн советского союза»,
«На ДАПе боже царя храни включали… Это видать зависит от сезонности и тяжести подвезенных наркотиков на передовую», — пишут люди.
В комментариях отметили устойчивую тоску членов группировки «ДНР» по ныне не существующим образованиям. Сообщается, что часто на позициях вывешивают красные флаги времен Советского Союза, при том что многие так называемые «ополченцы» родились уже после его распада:
«Характерно, что во всех случаях включают гимны нежизнеспособных, развалившихся образований»,
«Они еще очень полюбляют флаг совковый вывешивать везде. На выезде с Ясиноватой на горловскую трассу на БП видел, потом на нуле на выезде на Майорск. И самое смешное, что сидящие там орки по возрасту „совка“ в глаза не видели, но очень по нем тоскуют»,
«Включит пусть ВСУ — „напрасно старушка ждет сына домоооой“, и на одном предложении, и пусть сутками слушают. Так делали гитлеровцы, пластинку ставили на „царапину“, она заедала умышленно…»
Теги: Донбасс, СССР, гимн, Майорск, ОРДО
- ОБЗОР СИТУАЦИИ НА БЛОКПОСТАХ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 23 МАЯ
- В Майорске, Зайцево и Красногоровке боевики применили танки и "Гвоздики"
- В России хотят признать гимн Украины экстремистским и просят запретить его
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»
- Майорск - серая зона и жизнь людей в ней тоже серая: нет света, воды, газа, зато есть полчища крыс (ВИДЕО)
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск10:32
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди09:49
- «Ни людей, ни машин»: горловчанин показал усыпанные листвой центральные улицы Горловки. ВИДЕО09:30
- На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР09:12
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Индексация зарплат: как украинцам повысят оклады в 2019-м13:11
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму12:13
- Появился подробный женский гороскоп с 7 по 13 октября11:51
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?