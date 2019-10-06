В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР

06.10.2019 13:31

Сегодня члены НВФ «несли службу» на своих позициях в Донецкой области с музыкальным сопровождением. Жители ближайших населенных пунктов сообщают в соцсетях, что были вынуждены прослушать «Боже, Царя храни!» и гимн СССР, пишет ДонПресс.

«Сепары между Шумами и Майорском на дачах включили гимн советского союза»,

«На ДАПе боже царя храни включали… Это видать зависит от сезонности и тяжести подвезенных наркотиков на передовую», — пишут люди.

В комментариях отметили устойчивую тоску членов группировки «ДНР» по ныне не существующим образованиям. Сообщается, что часто на позициях вывешивают красные флаги времен Советского Союза, при том что многие так называемые «ополченцы» родились уже после его распада:

«Характерно, что во всех случаях включают гимны нежизнеспособных, развалившихся образований»,

«Они еще очень полюбляют флаг совковый вывешивать везде. На выезде с Ясиноватой на горловскую трассу на БП видел, потом на нуле на выезде на Майорск. И самое смешное, что сидящие там орки по возрасту „совка“ в глаза не видели, но очень по нем тоскуют»,

«Включит пусть ВСУ — „напрасно старушка ждет сына домоооой“, и на одном предложении, и пусть сутками слушают. Так делали гитлеровцы, пластинку ставили на „царапину“, она заедала умышленно…»