За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится

06.11.2019 14:48

Приказом местного «министерства связи», с 1 ноября был введен тариф на плату за ввоз посылки с территории РФ.

Теперь, при получении посылки, поступившей с территории России, с получателя будет взиматься плата за ввоз, в размере 60 рублей за одну единицу. Для получения посылки необходимо обратиться с паспортом в отделение почтовой связи, сообщают работники почты.

Также посылку можно получить на дому, за отдельную плату, воспользовавшись услугой курьера.

Источник: donpress.com