В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке

20.11.2019 09:00

Сдвижение подработанного массива горных пород рассматривается как наиболее вероятная причина колебаний земли в макеевском поселке Объединенный. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы этих динамических явлений, доктор технических наук Николай Лобков.

«Основная версия, которая сейчас рассматривается – сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники», – сказал Лобков.

По информации ученого, на сегодняшний день уже идут переговоры о поставках из России сейсмологического оборудования. Оно может поступить уже на этой неделе. С помощью данной техники можно будет понять, где находится эпицентр толчков и чем они вызваны.