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Архив - Донецкая область

В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка

27.02.2020 16:00
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В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка

Командующий войсками оперативного командования "Південь" генерал-майор Игорь Палагнюк проинспектировал территорию будущего административно-жилого городка мотопехотной бригады в городе Мариуполь, сообщает Цензор.НЕТ.
Уже выделены средства и начато строительство инфраструктуры бригады по стандартам НАТО, где будет предусмотрена административная, парковая и жилая зоны. Поэтому военнослужащие бригады смогут после решения ряда жилищно-бытовых проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.



Теги: Мариуполь, строительство, НАТО
 
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