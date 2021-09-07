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"ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"
07.09.2021 13:00
Так называемые "главы ДНР и ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о достижении договоренности по созданию единого экономического и таможенного пространства.
"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками, станет залогом ускорения их развития", — отмечается в заявлении.
Теги: экономика, таможня, договор, ДНР, ЛНР
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