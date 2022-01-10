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Архив - Донецкая область

Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC

10.01.2022 15:00
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Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC

Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает "Данська Рада у справах біженців" (DRC).
Вам нужно выбрать курсы, которые помогут получить новые или улучшить существующие профессиональные навыки и в последствии увеличат ваш доход.
Дальше заполните заявку через сайт.
Важно:
1) Вам нужно понимать и объяснить, как на практике вы сможете применять полученные навыки.
2) Желательно (но не обязательно) наличие опыта работы по направлению, которое вас интересует.
3) Готовность покрыть не менее 20 % расходов на обучение за счет собственных средств.
Преимущество будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.
Такая поддержка стала возможной благодаря финансированию правительствами Швейцарии и Великобритании.



Теги: Донбасс, обучение, гранты
 
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