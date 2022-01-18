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Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет
18.01.2022 11:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 17 января, со стороны вражеских войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщается в утренней сводке штаба сил ООС.
Отмечается, что в сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил неприятеля нет.
Теги: Донбасс, обстрел, Пески, ООС
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