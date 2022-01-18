Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет

18.01.2022 11:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 января, со стороны вражеских войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщается в утренней сводке штаба сил ООС.

Отмечается, что в сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил неприятеля нет.