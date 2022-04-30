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Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья
30.04.2022 17:00
Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе трое детей, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение", - отмечает Павел Кириленко.
Теги: Донбасс, Доброполье, обстрел, жилой дом
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