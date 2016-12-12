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Букмекеры назвали фаворита матча "Динамо" - "Шахтер"

12.12.2016 13:45
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Букмекеры назвали фаворита матча "Динамо" - "Шахтер"

Футбольный год в Украине сегодня, 12 декабря, завершает центральный матч 18-го тура Премьер-лиги "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк). 

По мнению букмекеров, незначительное преимущество в этом противостоянии имеет донецкий клуб.

Авторитетная букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,25. Вероятность успеха киевлян оценивается в 2,80. Ничейный исход в этой встрече менее вероятен, чем победа одной из команд (3,20).

"Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав после 17-ти туров 47 очков. Идущее следом "Динамо" отстает на 10 очков.

Напомним, что матч пройдет на поле столичного НСК "Олимпийский". Начало в 19:00.

 

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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