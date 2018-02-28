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УЕФА анонсировала переформатирование Еврокубков
УЕФА внесла поправки в регламент проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Изменения в форматах соревнований вступят в силу в сезоне-2018/19, сообщает ftbl.ru.
В групповом этапе Лиги чемпионов будут бороться 26 команд, включая победителей турнира и Лиги Европы прошлого сезона. Еще шесть участников будет определять квалификация. При этом каждый клуб, который потерпел неудачу в квалификации Лиги чемпионов, получит шанс проявить себя Лиге Европы.
Прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов получат по четыре команды из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия), по две от ассоциаций, расположившихся на пятом и шестом месте (Франция и Россиия) и чемпионы ассоциаций, которые занимают с седьмой по десятую позиции (Португалия, Украина, Бельгия, Турция).
Если раньше победитель Лиги Европы мог попасть в раунд плей-офф Лиги чемпионов, то теперь он будет начинать с группового этапа.
Напрямую в групповом этапе Лиги Европы окажутся 17 команд, еще 10 присоединятся к ним, когда вылетят из Лиги чемпионов. Оставшиеся места, количество которых будет составлять 21, разыграют в квалификации, разделенной на Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
Будет введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов — мини-турнир с игрой на выбывание, и в Лиге Европы — двухматчевые противостояния.
Теги: футбол, УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы
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