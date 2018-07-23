Последние новости раздела
- Тайно готовил к бою: раскрыт секрет победы Усика над Гассиевым09:21
- Усик триумфально вернулся на родину после боя с Гассиевым (ВИДЕО)09:10
- Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины 10:10
- Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора09:05
- Украина победила Францию на юношеском Евро-201809:50
- Сегодня юношеская сборная Украины стартует на Евро-201813:00
- Усик уволил своего тренера накануне боя с Гассиевым11:15
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России15:22
- Хорватия впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)08:45
Усик триумфально вернулся на родину после боя с Гассиевым (ВИДЕО)
23.07.2018 09:10
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО)с командой прибыл в Украину после финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS), сообщает XSPORT.ua.
Украинец прилетел в 00.10 рейсом из Минска в терминал А в киевском аэропорту «Жуляны».
Напомним, что Усик стал победителем Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В финале, который проходил в Москве, он единогласным решением судей выиграл у россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).
Теги: Киев, встреча, Александр Усик
Читайте также:
- Встречу Азарова с Медведевым перенесли из Донецка в Киев
- Экс-мэр Киева Черновецкий создает партию "За счастливую Грузию"
- Янукович с Медведевым пообщались о сотрудничестве держав
- Киевская организация "Нашей Украины" выходит из партии
- Киев готовится к приезду генсека ООН
- Сегодня в Киеве Кучма встретился с Грызловым
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери10:45
- Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»10:30
- Молния "закрыла" КПВВ "Гнутово"09:40
- По какому сценарию будет проходить деоккупация Донбасса09:31
- Абитуриентам с оккупированных территорий продлили сроки поступления08:30
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС22:06
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- Депутат от БПП приобрел контрольный пакет акций Донбассэнерго12:00
- Обязательный техосмотр автомобилей возвращается!11:45
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Проклятые единоросы: крымчане вышли на протесты против пенсионной реформы11:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- В Японии зафиксирована рекордная жара10:55
- Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери10:45
- Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»10:30
- Секретные документы ОБСЕ попали в руки российской спецслужбе10:15
- Журнал Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов10:00
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным