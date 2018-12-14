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Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы
14.12.2018 08:35
По итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА определились последние 11 участников 1/16 финала, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сыграют в 1/16 финала: “Арсенал”, “Айнтрахт”, “Байер”, БАТЭ, “Бетис”, “Вильярреал”, “Генк”, “Динамо” Загреб, “Динамо” Киев, “Зальцбург”, “Зенит”, “Краснодар”, “Лацио”, “Мальмё”, “Олимпиакос”, “Рапид” Вена, “Ренн”, “Севилья”, “Селтик”, “Славия”, “Спортинг”, “Фенербахче”, “Цюрих”, “Челси”.
Отметим, что в Лигу Европы из Лиги чемпионов УЕФА пробились: “Бенфика”, “Брюгге”, “Валенсия”, “Виктория”, “Галатасарай”, “Интер”, “Наполи”, “Шахтер”.
Добавим, что жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 17 декабря.
Теги: Лига Европы, участники, плей-офф
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