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В Кривом Роге началась масштабная реконструкция стадиона "Металлург"
В рамках реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обустраивают современную, качественную и безопасную спортивную арену по стандартам ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
"В этом году по программе Президента "Большая стройка" в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - "Металлург" в Кривом Роге. Работы уже начались", - сообщил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
На стадионе "Металлург", за его более чем 50-летнюю историю, проходили легендарные матчи. Затем стадион долгое время стоял заброшенный, а трибуны находились в аварийном состоянии.
После реконструкции стадиона на нем будет "живой" газон со специальной системой полива и подогрева. Также построят новые трибуны на 19 тыс. зрителей, среди которых будут предусмотрены и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения, электронные табло.
Стадион также будет оснащен современной пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Для удобства зрителей будут сделаны несколько выходов, оснащенные электронными турникетами. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.
В помещениях под трибунами обсутроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Построят также 4-этажное здание с VIP-зоной, комментаторскими и местами для журналистов.
Теги: Кривой Рог, реконструкция, стадион
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