Развенчан главный миф о кофе

30.01.2017 15:15

Специалисты Государственного университета Нью-Джерси провели исследование, в ходе которого смогли развенчать главный миф, связанный с кофе. Как оказалось, бодрящий напиток никоим образом не влияет на кровяное давление, поэтому употреблять его можно даже тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает ИА "ВладТайм".

В исследовании приняли участие более 180 тысяч американцев. Все они каждый день должны были пить кофе на протяжении 3 лет. При этом, научные сотрудники попросили их не отказывать себе в напитке и потреблять его каждый раз, когда они того захотят. В результате, некоторые выпивали до четырех чашек в день. Авторы проекта весьма удивились, когда увидели, что те испытуемые, которые выпивали за сутки от трех до пяти чашек кофе не рисковали ничем, ведь их состояние абсолютно не менялось. Ученые настаивают на том, что повышение давления обусловлено массой других факторов, среди которых индивидуальные особенности организма. В частности, они указали генетический фон, наследственность и прочие факторы. Если же говорить о кофе, то гипертония может быть спровоцирована этим напитком лишь в компиляции с прочими отягчающими обстоятельствами.