Все рубрики раздела
- В России создали нейтрализатор наркотиков14:50
- В недрах Земли ученые нашли гигантскую "водяную фабрику"13:58
- Установлена связь интелекта и музыкальных предпочтений11:45
- Во Франции найден древнейший рисунок в Европе11:15
- Ученые пообещали бессмертие уже в нынешнем столетии10:35
- В Японии превратили iPhone в электробритву10:00
- Эскадрилья из НЛО курсировала вдоль границы Мексики. ВИДЕО06:55
- В США создали стрекозу-киборга16:55
- Определена любимая музыка собак15:50
- Ученые заявили о начале малого ледникового периода15:10
Развенчан главный миф о кофе
Специалисты Государственного университета Нью-Джерси провели исследование, в ходе которого смогли развенчать главный миф, связанный с кофе. Как оказалось, бодрящий напиток никоим образом не влияет на кровяное давление, поэтому употреблять его можно даже тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает ИА "ВладТайм".
В исследовании приняли участие более 180 тысяч американцев. Все они каждый день должны были пить кофе на протяжении 3 лет. При этом, научные сотрудники попросили их не отказывать себе в напитке и потреблять его каждый раз, когда они того захотят. В результате, некоторые выпивали до четырех чашек в день. Авторы проекта весьма удивились, когда увидели, что те испытуемые, которые выпивали за сутки от трех до пяти чашек кофе не рисковали ничем, ведь их состояние абсолютно не менялось. Ученые настаивают на том, что повышение давления обусловлено массой других факторов, среди которых индивидуальные особенности организма. В частности, они указали генетический фон, наследственность и прочие факторы. Если же говорить о кофе, то гипертония может быть спровоцирована этим напитком лишь в компиляции с прочими отягчающими обстоятельствами.
Теги: гипертония, зависимость, кофе
- Проблемы с сердцем и давлением? "Шалят" биологические часы
- Депутат Европарламента: Украина будет уязвимой в газовых спорах с Россией
- Прокурор: Суд не имел возможности рассматривать жалобу на Тимошенко
- Томенко осудил коллег по партии
- Президент Таджикистана пригласил Януковича в гости
- Дело Пукача получило гриф "секретно"
- Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)13:42
- Значна частина Донеччини залишиться без води13:30
- В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ12:30
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США15:00
- В России создали нейтрализатор наркотиков14:50
- "Шахтер" обзавелся новым "домом"14:45
- Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. ВИДЕО14:34
- Киевляне объединились против ЖЭКа и «отжали» свой дом назад14:23
- Для знищення української авіації терористи перекинули комплекси «Стріла 10М» в район Макіївки14:11
- В недрах Земли ученые нашли гигантскую "водяную фабрику"13:58
- Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)13:42
- Значна частина Донеччини залишиться без води13:30
- Почему стопорится создание финансовой полиции13:18
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение