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Lenovo представила концепт гибкого ноутбука
Представители компании Lenovo показали собственное видение того, как именно могут выглядеть портативные компьютеры в обозримом будущем. Китайская компания представляет их гибкими и безрамочными, сообщает ИА "ВладТайм".
Экран устройства будет плавно переходить в нижнюю часть устройства и заканчиваться неподалеку от клавиатуры. Также в Lenovo рассказали об использовании передовых материалов и новых технологий производства дисплеев. Технические характеристики подобных девайсов Lenovo сообщать не торопится, ведь известно, что речи о начале производства пока не идет. Это лишь концепт, своеобразное творческое видение девайсов будущего. Теоретически гибкий лэптоп, при этом, получит поддержку управления при помощи «пера» и основных голосовых команд. Любопытно и то, что на показанных рендерах у концепта отсутствует традиционный для современных устройств трек-пад. Его можно заменить миниатюрным джойстиком TrackPoint, который будет расположен между определенными кнопками клавиатуры устройства. В Lenovo уверены, что в будущем портативные компьютеры должны на постоянной основе поддерживать подключение к сети Интернет. Для этого могут использоваться различного рода виды wireless-связи и сотового соединения.
Теги: ноутбук, гибкость, Lenovo
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