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Hyperloop One определилась с будущими маршрутами вакуумных поездов
Hyperloop One опубликовала список потенциальных маршрутов, на которых может появиться первая высокоскоростная трасса для вакуумного поезда, сообщает RNS.
Компания рассмотрела более 2600 предложенных заявок и отобрала лишь десять из них. Предложенные линии протяженностью от 330 до 1100 км располагаются на трех континентах в пяти странах. Доступ к маршрутам смогут получить 148 млн человек, а общая их протяженность превысит 6000 км. Hyperloop One предоставила некоторые данные о потенциальных маршрутах для вакуумного поезда.
Мехико — Гвадалахара (Мексика): 532 км, 38 минут;
Эдинбург — Лондон (Великобритания): 666 км, 50 минут;
Глазго — Ливерпуль (Великобритания): 545 км, 47 минут;
Торонто — Монреаль (Канада): 640 км, 39 минут;
Чикаго — Колумбус — Питтсбург (США): 785 км, 47 минут;
Майями — Орландо (США): 414 км, 25 минут;
Шайенн — Денвер — Пуэбло (США): 580 км, 33 минуты;
Даллас — Ларедо — Хьюстон (США): 1030 км, 66 минут;
Мумбаи — Ченнаи (Индия): 1102 км, 63 минуты;
Бангалор — Ченнаи (Индия): 334 км, 23 минуты.
Теги: поезд, маршрут, Hyperloop
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