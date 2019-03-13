Все рубрики раздела
- Windows 10 будет самостоятельно удалять "неудачные" обновления11:00
- Голландские ученые вырастили "тепличные" бананы14:00
- Ученый сфотографировал "настоящую Несси"10:00
- Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру22:38
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- У побережья ЮАР кит проглотил дайвера10:30
- В Краматорске презентовали мобильное приложение для переселенцев09:05
- Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»21:20
- Созданы бактерии, вырабатывающие пластик из растений12:00
- Мартовское обновление Windows 10 огорчило геймеров11:00
Windows 10 будет самостоятельно удалять "неудачные" обновления
На странице техподдержки Windows 10 появилась новая заметка о том, что Microsoft внедряет в свою систему функцию, которая будет удалять проблемные апдейты, если они приводят к тому, что Windows не загружается должным образом даже в безопасном режиме или после всех попыток восстановить работу системы, сообщает TRASHBOX.
В этом случае пользователи получат следующее уведомление: "Мы удалили некоторые недавно установленные обновления, чтобы восстановить ваше устройство после сбоя при запуске".
Windows будет препятствовать установке этого обновления в течение 30 дней, пытаясь найти причину сбоев. По истечении указанного срока, будет предпринята повторная попытка его установки. Пользователи по-прежнему смогут установить обновление вручную, если они уверены в своих действиях. Это, безусловно, хорошая новость, которая позволит избежать многих серьёзных проблем.
Теги: Microsoft, удаление, обновление, Windows 10
- Стало известно, когда выйдет первый сервис-пак для Windows 7
- Microsoft выпустила обновление для Windows Phone 7
- Microsoft выпустила большой пакет "заплаток"
- Большинство нелицензионных копий программ Microsoft заражены
- Microsoft обновила блокиратор обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
- Microsoft выпустила "безопасное" обновление WP7
- «Другого выхода не было»: Тымчук раскрыл шокирующие подробности «оборонного скандала»11:15
- В Украине создали мобильное приложение для переселенцев10:45
- В «ДНР» нашли способ сократить число получателей «пенсий»10:30
- "ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"08:45
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают22:01
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- «Другого выхода не было»: Тымчук раскрыл шокирующие подробности «оборонного скандала»11:15
- Windows 10 будет самостоятельно удалять "неудачные" обновления11:00
- В Украине создали мобильное приложение для переселенцев10:45
- В «ДНР» нашли способ сократить число получателей «пенсий»10:30
- Россия готовится к войне с Украиной, Беларусью и Эстонией - разведка10:15
- Лукашенко готовит удар по связям с Россией 10:00
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Тете забил дебютый гол за «Шахтер» (ВИДЕО)09:30
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- В Украине начали выдавать субсидии наличкой09:00
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой