Создан сверхбыстрый тест на коронавирус

16.03.2020 09:00

В США выдали экстренное разрешение на использование нового теста, который определяет наличие COVID-19 в организме человека в десять раз быстрее, чем его предыдущие аналоги, сообщает ТСН.

Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG. Более сотни таких тестов уже начали использовать в Соединенных Штатах. Власти страны планируют обеспечить ими клиники в регионах, где зафиксировано больше всего случаев коронавирусной болезни.

Отмечается, что тест взаимодействует с диагностической системой 8800, способной проверить до 4128 пациентов в день, а версия 6800 - до 1440 пациентов. Для тестирования используется образец слюны или слизи, а результат становится известен в течение четырех часов.

Предполагается, что новые тесты будут доступны не только в США, но и в Европе и странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.