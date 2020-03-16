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Создан сверхбыстрый тест на коронавирус
В США выдали экстренное разрешение на использование нового теста, который определяет наличие COVID-19 в организме человека в десять раз быстрее, чем его предыдущие аналоги, сообщает ТСН.
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG. Более сотни таких тестов уже начали использовать в Соединенных Штатах. Власти страны планируют обеспечить ими клиники в регионах, где зафиксировано больше всего случаев коронавирусной болезни.
Отмечается, что тест взаимодействует с диагностической системой 8800, способной проверить до 4128 пациентов в день, а версия 6800 - до 1440 пациентов. Для тестирования используется образец слюны или слизи, а результат становится известен в течение четырех часов.
Предполагается, что новые тесты будут доступны не только в США, но и в Европе и странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.
Теги: вирус, тест, COVID-19
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