В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca

29.01.2021 08:00

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за Еврокомиссией, сообщает Корреспондент.net.

Препарат от AstraZeneca стал третьей COVID-вакциной, допущенной к использованию в ЕС. До этого в содружестве разрешили использование вакцин немецкой фирмы BioNTech и ее американской партнерши Pfizer, а также препарата концерна Moderna из США.

Отмечается, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем препараты других двух производителей, и имеет простые условия хранения. В то же время по этой вакцине недостаточно данных о ее эффективности для людей старше 65 лет. Постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что вакцину AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. Однако, в AstraZeneca раскритиковали такие выводы института.

Издание отмечает, эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Первой в мире ее утвердили в Великобритании.