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В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca

29.01.2021 08:00
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В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за Еврокомиссией, сообщает Корреспондент.net.
Препарат от AstraZeneca стал третьей COVID-вакциной, допущенной к использованию в ЕС. До этого в содружестве разрешили использование вакцин немецкой фирмы BioNTech и ее американской партнерши Pfizer, а также препарата концерна Moderna из США.
Отмечается, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем препараты других двух производителей, и имеет простые условия хранения. В то же время по этой вакцине недостаточно данных о ее эффективности для людей старше 65 лет. Постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что вакцину AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. Однако, в AstraZeneca раскритиковали такие выводы института.
Издание отмечает, эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Первой в мире ее утвердили в Великобритании.



Теги: вакцина, Евросоюз, COVID-19
 
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