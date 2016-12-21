Операция «Национализация»: что случилось с «ПриватБанком» и как будет дальше

21.12.2016 20:15

Воскресным вечером накануне Дня Святого Николая правительство Украины рассмотрело вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны, было принято решение о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность. Проще говоря, происходит национализация этого финансового монстра - детища олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это решение вызвало массу слухов, кривотолков и волну паники, которая буквально вымыла из банкоматов и депозитов миллионы. Зачем украинские власти пошли на такой шаг и что ждёт «Приват» и его клиентов?

Кое-что из «Приват»-истории

«ПриватБанк» - крупнейший банк Украины, занимающий лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. По данным НБУ на 1 июля 2016 года, по размерам активов он занимал первое место среди 101 действующего финучреждения с капиталом 268,9 млрд грн.

Банк основан 19 марта 1992 года олигархами Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. В 1992-1997 годах председателем правления «ПриватБанка» был Сергей Тигипко. Основным бизнесом являлись зарплатные проекты и обеспечение финансовой деятельности группы «Приват».

В 1996-м именно этот банк стал первым украинским членом международной платёжной системы VISA International, на его долю приходится более половины всех платёжных карт, выпущенных украинскими банками.

Банк располагает порядка 8 тыс. банкоматами, имеет около 3,4 тыс. филиалов и отделений по всей стране, стал первым украинским финансовым учреждением, предложившим своим клиентам услуги интернет-банкинга «Приват24».

По данным НБУ, в «ПриватБанке» обслуживается около 20 млн украинцев, в частности, 3,2 млн пенсионеров, более 500 тыс. студентов, 600 тыс. предприятий от малых до больших. 3,6 млн работников получают через этот банк свои зарплаты.

Исследование GFK Ukraine показало, что в ІІІ квартале 2016 года с банком сотрудничали 51,4% украинцев - физлиц старше 16 лет.

Головной офис расположен в Днепре. Имеет представительства за пределами Украины. Бренд «ПриватБанк» объединяет банки: ПриватБанк (Украина), AS PrivatBank (Латвия) и его филиалы в Португалии и Италии. Есть филиал на Кипре, а также представительства в Пекине и Алма-Ате.

Удары войны и не только

Аннексия Крыма и война на Донбассе больно ударили по «ПриватБанку». Только в 2014-м население забрало из банка 16% гривневых и 38% валютных депозитов. К началу марта 2015 года отток денег населения с депозитных вкладов составил 44 млрд грн (из общего по банковской системе Украины оттока в 144 млрд грн).

Были фактически «отжаты» отделения банка в Крыму, на оккупированной части Донбасса. Что-то разграбили российские наёмники и местные боевики, что-то «прихватизировали» новые «власти».

В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что дефолт «Привата...» по еврооблигациям является почти неизбежным.

Понижение рейтингов продолжалось, проблемы нарастали. В НБУ уверяют, что к фактически катастрофической ситуации привели три составляющие: кризисные явления в экономике Украины, невзвешенная кредитная политика банка и нехватка капитала.

Так, по словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, более 97% корпоративного портфеля (на 1 апреля 2015-го - 150 млрд грн) составляли кредиты, связанные с акционерными компаниями. Менеджмент банка составил план по капитализации и программу по уменьшению связанного кредитования, однако впоследствии она не была выполнена.

По состоянию на 1 декабря 2016 года недостаток в капитале «ПриватБанка» вырос до 148 млрд грн, а ликвидность банка существенно снизилась. По данным НБУ, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, а его просроченная задолженность перед регулятором по стабилизационным кредитам составляла 14 млрд грн при общей задолженности в 19 млрд грн.

«Мероприятий, к которым в течение последних двух лет прибегали частные владельцы и топ-менеджеры, оказалось недостаточно. Проблемы «ПриватБанка» накапливались годами. В условиях войны и экономического кризиса они ещё больше обострились. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации. А действующая бизнес-модель, очевидно, себя исчерпала, - заявил президент Украины Пётр Порошенко. - Возникла прямая угроза как самому банку, так и всей банковской системе Украины».

По его словам, «по этому поводу в течение последних шести месяцев серьёзную обеспокоенность постоянно высказывали наши ключевые финансовые партнёры - Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие».

«Единственным способом сохранить банк (и таким образом обеспечить сохранность средств его клиентов) является его переход в собственность государства», - подчеркнул Порошенко, уверяя, что этим решением «спасли и банк, и банковскую систему».

Как будут спасать

Начиная с октября, в СМИ начали появляться сообщения о возможной скорой национализации «ПриватБанка». В финучреждении эту информацию опровергали.

А 18 декабря появилось постановление Кабмина, в котором сообщалось, что государство в лице Министерства финансов приобретает акции «ПриватБанка» в полном объёме за одну гривну, а также «примет участие в его дополнительной капитализации путём приобретения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Национальным банком».

В частности, Минфин должен осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116 млрд 800 млн грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ «ПриватБанк».

Также в трёхмесячный срок Минфин должен внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам проведенной международно признанной аудиторской компанией оценки его финансового состояния.

В понедельник председатель Нацбанка Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк дали совместную пресс-конференцию, поясняя причины национализации «ПриватБанка» и дальнейшие действия украинских властей.

Данилюк сообщил, что ликвидация дефицита капитала банка пройдёт в несколько этапов. На первом Минфин выпустит облигации на сумму 43 млрд грн. По словам министра, максимальная сумма докапитализации составит 148 млрд грн.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила 19 декабря, что Нацбанк выделил «ПриватБанку» порядка 15 млрд грн, чтобы обеспечить наполнение наличностью стремительно опустевших банкоматов (очереди там в понедельник были страшенные, многие банкоматы быстро опустели).

И, конечно, в «ПриватБанк» ввели временную администрацию - новым председателем правления стал бывший министр финансов Александр Шлапак.

Атаки и рекорды

Первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» (до национализации) Олег Гороховский успокаивал клиентов: «С вашими деньгами на текущих, депозитных, карточных счетах, физических и юридических лиц, с вложениями в «Сервис выгодных вложений» ничего не произойдёт. Это было ключевым условием переговоров о смене собственности».

Как уверяет Гороховский, решение о передаче государству «ПриватБанка» было принято из-за угрозы для клиентов. По его словам, банк работал бесперебойно и прибыльно. «Хотя, после начала военных действий и на фоне падающей экономики мы пережили семь информационных атак. Каждая атака приводила к оттокам средств физических лиц и корпоративных клиентов, - говорится в сообщении. - Самой мощной была последняя атака. Каждый день мы обновляли рекорды по количеству средств, выданных испуганным клиентам в банкоматах и отделениях... Решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты».

Как отметил Гороховский, «ПриватБанк» выдавал в последние дни более 2 млрд грн в день через банкоматы и выполнил все обязательства перед клиентами. «При том, что предыдущие рекорды едва дотягивали до 1,5 миллиардов в самые пиковые дни», - говорится в сообщении.

Что дальше

Глава Минфина не исключил возможности объединения «ПриватБанка» с «Ощадбанком», подчеркнув, что государство, чья доля в банковском секторе возрастет, от этого выиграет. Впрочем, рассматривается вопрос и продажи «Привата...» в частные руки - после стабилизации его положения.

Александр Данилюк утверждает, что серьёзные вливания из казны в «ПриватБанк» не приведут к росту инфляции и росту курса гривны. Мол, в бюджете были предусмотрены средства для подобной докапитализации.

Президент Украины Пётр Порошенко уверяет: уже нанята группа специалистов, к формированию которой также приобщился и Европейский банк реконструкции и развития.

«В первую очередь новый менеджмент должен позаботиться о бесперебойном обслуживании социально чувствительных клиентов. Имею в виду тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты, кто получает через банк пенсии, стипендии, кто переводит деньги на лечение, и тому подобное. Но в целом никто не должен пострадать от смены собственника, - заявил глава государства. - Решение о переходе банка в собственность и управление государства мы приняли именно для того, чтобы каждый клиент был защищён, и ни один из них не пострадал. А деньги - чтобы оказались в большей безопасности, чем когда-либо».

Для усиления защиты вкладчиков «ПриватБанка» в качестве безотлагательного президент подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. «Они будут такие же, как для «Ощадбанка» - как для банка, на сто процентов принадлежащего государству, - уверяет Порошенко. - Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты «ПриватБанка», - сохраняйте спокойствие. Новая администрация уже берёт все рычаги управления в свои руки».

«Будет больно», но решение - «оптимальное»

Директор по развитию в Work.ua Сергей Марченко разложил ситуацию с национализацией «ПриватБанка» по полочкам:

1. Приват не упал и уже не упадёт. Вкладам физлиц ничего не угрожает.

2. Для юридических лиц банк на один день приостановил проведение платежей. Скорее всего, чтобы удержать те крохи, что не успели ещё вывести предприимчивые владельцы.

3. Банк у владельцев не отжали. Отжимают что-то ценное. Например, отжал завод и кормишься с него. На Привате сейчас не заработаешь. Туда, наоборот, вкладывать ещё и вкладывать, чтобы хоть в ноль выйти.

4. Национализировать сейчас - оптимальное решение. Дальше было бы только хуже (дороже).

5. Будет больно. Такие потрясения не проходят просто так. Возможно, слегка шатнётся курс, глюканет система платежей. Может, будут ограничения на вывод налички.

6. Эти проблемы чьи угодно, но точно не Гонтаревой. Приват собирал депозиты и тут же выводил их через кредиты своим компаниям добрый десяток лет. Просто никто не трогал системообразующий банк, а Гонтарева (или Порошенко, или МВФ - как кому больше нравится) просто прикрыла финансовую пирамиду.

7. Национализация - это не просто заплатить 1 гривну Коломойскому. В банк нужно влить больше ста миллиардов гривен. Это было невозможно год или два назад. Произошедшее - ещё один знак, что экономика заработала и Украина уже способна аккумулировать такие огромные деньги.

8. Очень не хотелось бы потерять отличный сервис Привата. Госсобственность - безусловное зло. Если банк останется государственным надолго, качество обслуживания и удобство пользования упадёт. Надеюсь, что его как можно быстрее продадут частному инвестору.

Мировые эксперты одобрили

Национализацию «ПриватБанка» мировые эксперты встретили с энтузиазмом, аплодируя этому решению украинских властей.

В совместном заявлении послов стран «Большой семерки» говорится:

«Мы признаём и приветствуем действия главы Национального банка Украины, премьер-министра, министра финансов и президента за их неустанные усилия по очистке банковского сектора и стабилизации экономики. Решение правительства национализировать «ПриватБанк» является важным и необходимым шагом в этом процессе, и будет способствовать тому, что все банки в Украине будут действовать в рамках одних и тех же пруденциальных регулирующих норм. Это сделает банковский сектор более сильным и гибким.

Мы с нетерпением ожидаем продолжения поддержки Украины и совместной работы, чтобы способствовать макроэкономической и финансовой стабильности, улучшению инвестиционного климата, а также с целью помощи украинскому народу на пути к экономическому процветанию».

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард отмечает:

«Решение украинской власти национализировать «ПриватБанк» является важным шагом в её усилиях обеспечить финансовую стабильность. Это решение было принято с целью гарантировать надёжность операций банка, учитывая его системную роль в финансовой системе Украины и учитывая недостаточность усилий в последние месяцы по усилению адекватности его собственного капитала. Обеспечение выполнения всеми банками, как работают в Украине, регулятивных требований и требований к капиталу является определяющим для поддержки общественного доверия к банковской системе и усиление способности банков поддерживать продуктивные действия, необходимые для благосостояния народа Украины».

«МВФ продолжит поддержку Украины в её усилиях построения сильных институтов, усиления прозрачности и обеспечения развития структурных реформ, критически важных для достижения мощного и устойчивого экономического роста», - отметила Лагард.

Стас ДОЛГОВ.