В прямом эфире Кужель метнула в "радикала" Мосийчука стакан с водой (видео)

22.12.2016 08:05

Нардепы обсуждали принятие госбюджета-2017.





Народные депутаты Александра Кужель ("Батькивщина") и Игорь Мосийчук (РПЛ) устроили спор в прямом эфире одного из телеканалов, после чего в "радикала" полетел стакан с водой. Видео инцидента опубликовано в сети, передает телеканал "112 Украина".

Как следует из записи, во время выступления Кужель Мосийчук несколько раз пытался ее перебить, употребив в том числе выражение "московская кукушка". После словесной перепалки в нардепа был выпущен стакан с водой. На видео момент метания не видно, однако после стало понятно, что кроме Мосийчука, "пострадал" нардеп Алексей Гончаренко – он также был обляпан водой.

Позже оба участника конфликта прокомментировали инцидент на страницах в соцсети Facebook.

"Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику – правда, на короткое время", - написала Кужель.

В свою очередь Мосийчук обвинил фракцию "Батькивщина" в попытке срыва принятия госбюджета-2017.

Напомним, Кужель не впервой становится участником подобного инцидента. Однако, впервые – в качестве атакующей стороны. 5 ноября 2015 года народный депутат Андрей Тетерук ударил стеклянной бутылкой по голове Кужель в здании Верховной Рады. В "Батькивщине" тогда заявили, что врачи диагностировали у Кужель сотрясение мозга.

Схожая перепалка с применением стакана произошла во время заседания Совета реформ, на котором присутствовал президент Порошенко. Тогда после нескольких переговорок стакан с водой запустил министр внутренних дел Арсен Аваков в тогдашнего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Источник: segodnya.ua.