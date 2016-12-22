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В прямом эфире Кужель метнула в "радикала" Мосийчука стакан с водой (видео)
Нардепы обсуждали принятие госбюджета-2017.
Народные депутаты Александра Кужель ("Батькивщина") и Игорь Мосийчук (РПЛ) устроили спор в прямом эфире одного из телеканалов, после чего в "радикала" полетел стакан с водой. Видео инцидента опубликовано в сети, передает телеканал "112 Украина".
Как следует из записи, во время выступления Кужель Мосийчук несколько раз пытался ее перебить, употребив в том числе выражение "московская кукушка". После словесной перепалки в нардепа был выпущен стакан с водой. На видео момент метания не видно, однако после стало понятно, что кроме Мосийчука, "пострадал" нардеп Алексей Гончаренко – он также был обляпан водой.
Позже оба участника конфликта прокомментировали инцидент на страницах в соцсети Facebook.
"Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику – правда, на короткое время", - написала Кужель.
В свою очередь Мосийчук обвинил фракцию "Батькивщина" в попытке срыва принятия госбюджета-2017.
Напомним, Кужель не впервой становится участником подобного инцидента. Однако, впервые – в качестве атакующей стороны. 5 ноября 2015 года народный депутат Андрей Тетерук ударил стеклянной бутылкой по голове Кужель в здании Верховной Рады. В "Батькивщине" тогда заявили, что врачи диагностировали у Кужель сотрясение мозга.
Схожая перепалка с применением стакана произошла во время заседания Совета реформ, на котором присутствовал президент Порошенко. Тогда после нескольких переговорок стакан с водой запустил министр внутренних дел Арсен Аваков в тогдашнего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, скандал, бюджет, Батькивщина
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