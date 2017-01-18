Для закупки лекарств для онкобольных и вакцин дополнительно выделено 2 млрд грн, – Розенко

18.01.2017 16:20

Правительство дополнительно выделило 2 млрд грн для закупки лекарств и вакцин через международные организации и сделает все для того, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя и поставки были осуществлены до конца года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Помните всю эту историю с закупками, когда по состоянию на апрель 2016 года поставки препаратов по закупкам 2015 года были осуществлены лишь на 7%? Когда через разные моменты и процедуры, в том числе через внутреннее сопротивление в системе Минздрава, международные поставки фактически были заблокированы. И мне очень приятно, что среди прочего, благодаря энергии новой команды, мы разблокировали процесс международных закупок, и на сегодняшний день 98% препаратов, которые были закуплены в 2015 году, уже находятся в регионах», – сказал он.

Розенко отметил, что тендерные процедуры 2016 года по закупкам вакцин и других лекарственных препаратов были проведены организованно, открыто и некоррупционно. «И по процедурам 2016 года поставки уже начались. На сегодняшний день уже осуществляется развоз лекарственных препаратов и вакцин в регионы», – подчеркнул он.

Павел Розенко сообщил, что в 2017 году правительство дополнительно выделило 2 млрд грн на закупку лекарств для онкобольных, вакцин. «Мы надеемся и мы сделаем все для того, чтобы в этом году впервые в истории Украины тендерные процедуры через международные организации были проведены уже сейчас, вовремя, и поставки были произведены до конца года. И мы в этом году наконец войдем в нормальный процесс. Безусловно, этот нормальный процесс кому-то очень не нравится. Но позиция правительства четкая: идеология, которая была принята еще предыдущим составом правительства, о передаче международных закупок – абсолютно правильная. Да, были проблемы, в том числе через внутреннее сопротивление, но сегодня они преодолены, и это фактически первая реформа, которая была проведена», – подчеркнул вице-премьер.

«Я убежден, что по другим направлениям реформ, над которыми мы сегодня работаем, и по реимбурсации, и по референтному ценообразованию у нас будут такие же положительные результаты. И уже в ближайшее время правительство должно внести законопроект, направленный на введение в Украине медицинского страхования», – подытожил Розенко.

Источник Донецкие новости