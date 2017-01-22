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Украине грозит коллапс пенсионной системы
Украина попала в петлю так называемого «цикличного кризиса» и ей грозит коллапс пенсионной системы. Об этом в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Информат» рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По мнению эксперта, если власти не повысят пенсионный возраст и страховой стаж, как этого требует МВФ в последнем меморандуме, то стране грозит коллапс пенсионной системы.
«В таком случае, нашим властям следует начать изучать опыт некоторых стран Средней Азии, в которых вообще не существует пенсионного обслуживания и где забота о людях пожилого возраста возложена на плечи их семей. Еще один вариант – изучить более мягкий опыт Казахстана, где выплачивается единая социальная пенсия и не существует никакой дифференциации в пенсионном обслуживании. И третий способ – все же попытаться спасти систему, повысив пенсионный возраст. То есть, на самом деле Украине все равно, что от нее требует МВФ. Если она не хочет коллапса пенсионной системы, ей необходимо внедрять эти изменения, и внедрять как можно быстрее», — убежден экономист.
Кроме того эксперт убежден, что проблема кризиса сегодня не только в дефиците Пенсионного фонда, но и в общем замедлении роста экономики.
«Ужас и драма ситуации состоит в том, что даже увеличив возраст выхода на пенсию без перезапуска экономики, через 2-3 года нам придется снова вернуться к этому вопросу и снова понимать планку пенсионного возраста. И так до бесконечности. Украина попала в петлю т.н. «цикличного кризиса». Выход из этого кризиса один – обеспечивать экономический рост выше 5% в год, а значит, проводить структурные реформы, привлекать инвестиции и, насколько это возможно, остановить военные действия на Донбассе. В противном случае эта проблема с пенсионной системой будет возникать регулярно и даже без требований МВФ», — считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера.
При этом эксперт отметил, что принять такое решение будет крайне сложно, ведь «любой политик, который берет на себя ответственность за такие реформы, лишается политических «очков».
«Украинским политикам, у которых и без того зашкаливает популизм, осуществить такую реформу будет намного сложнее, чем для любого другого политика в любой другой точке мира», — убежден Олег Устенко.
Напомним, 16 января СМИ обнародовали новый меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ. Одним из требований Фонда является постепенное повышение пенсионного возраста населения до 63 лет к 2025 году, а также повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет.
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, кризис, МВФ
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