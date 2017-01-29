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«Прошу меня понять», — женщина оставила новорожденного в подъезде
В воскресенье, 29 января, утром в Витовское отделение Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации в учреждение младенца.
Правоохранители выяснили, что новорожденного ребенка нашли в подъезде дома №11 по ул. Мира в с. Первомайское. До приезда медиков, завернутого в одеяло ребенка, жители внесли в одну из квартир, чтобы малыш не замерз, пишет korabelov.info.
Врачи, осмотрев ребенка, не выявили признаков переохлаждения.
Девочка, которая, по выводам экспертов, родилась двое — трое суток назад, получила необходимую помощь и чувствует себя стабильно.
Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.135 УК Украины «Оставление в опасности», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Правоохранители устанавливают личность роженицы, бросившей своего ребенка.
Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность роженицы, бросившей своего ребенка в подъезде дома, сообщить в Витовское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10-А, или по телефонам (0512) 44-68 58, 102.
Губернатор Савченко написал в фейсбук: «Людина, яка з дитинства залишається самотньою — стає обраною.
Вранці у селищі Первомайському Вітовського району біля під’їзду житлового будинку знайшли новонароджену дівчинку. У листі «мати» просить її зрозуміти. Вона — хвора.
Так, це жахливо…
Але, люди! Перед тим, як залишити дитину, подумайте про такі речі.
По-перше, з дитиною може щось трапитися. По-друге, ви будете нести відповідальність перед Законом.
Щоб уникнути цього — звертайтеся на мою «Гарячу лінію». Обіцяю, в такому випадку і дитина буде в нормальних умовах, і ви уникнете відповідальності.
Моя «Гаряча лінія» працює для того, щоб вирішувати і такі проблеми.»
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, новорожденный, подъезд
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