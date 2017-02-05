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В Конгресс США повторно внесли закон в поддержку Украины
Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на «Укринформ».
Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: «О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях».
Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.
Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.
Текст нового проекта закона пока не обнародован в официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.
Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против РФ, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.
Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.
STAND for Ukraine Act в прошлом году так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.
В декабре 2016 года Конгресс США одобрил выделение $350 млн для Украины. Эти деньги предназначены для предоставления помощи в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений.
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, конгресс
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