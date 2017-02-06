Киев замело: еще не поздно прислушаться к предупреждению синоптиков

06.02.2017 09:28

Украинские синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Киеве в течение 6 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 5-7° мороза", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.

В связи с этим Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на автодорогах столицы.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В воскресенье, 5 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда на дорогах в двух областях временно ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта, сообщили в ГосЧС.

Источник: from-ua.com