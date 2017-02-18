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Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)
18.02.2017 09:12
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва Денис Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, известная российская оперная певица Мария Максакова в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину. Они получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию в ближайшее время.
Вороненков стал одним из важных свидетелей в расследовании Генеральной прокуратуры Украины дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Впервые государственные деятели РФ такого уровня выехали в Украину и впервые дали показания по делу, которое крайне болезненно для российского руководства, ставленником которого был Янукович. Информация о поступке Вороненкова и Максаковой стала сенсацией и суперскандалом в российском истеблишменте, частью которого были оба депутата; политический резонанс колоссален. Первое интервью в Украине, 14 февраля этого года, Денис Вороненков дал "Цензор.НЕТ" .
О сладкой парочке перебежчиков в своем видео рассказал российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
"Последние три дня просто рыдаю, заглядывая в интернет. Ведь куда не зайдёшь — натыкаешься на очередное интервью одного из супругов беглой четы Максакова — Вороненков.
И каких прекрасных вещей они только не наговорили. И за Крым их голосовать заставили, и немецкое гражданство у депутата-единоросски всю дорогу было, и в твиттер Вороненкову твиты подложили злые хакеры, и в Госдуме все ненавидят власть, просто очень боятся сказать об этом", - пишет Навальный на ресурсе navalny.com.
Фото: censor.net.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, депутат, Мария Анисина, гражданство, Денис Бойцов, Алексей Навальный, Госдума
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