У Порошенко был исторический шанс, но он променял его на деньги - Саакашвили

22.02.2017 08:40

«Я говорю о Порошенко с сожалением. Я был президентом. Порошенко упустил исторический шанс.

Я представить себе не мог, что имея возможность создать украинскую государственность, он променяет это на своих бизнес-партнеров, на Ахметова, на возможность зарабатывать деньги. Сообщает http://u-news.com.ua

Много президентов и премьеров в мире зарабатывали деньги, государство создавали единицы», — подчеркнул экс-президент Грузии.

«Когда моя грузинская команда сделала реформу полиции, когда было задержание бриллиантовых прокуроров, эти вещи работали. Я думал, что Порошенко это все понравится и он будет это углублять. И тут я ошибся. Ему это не понравилось», — с сожалением отметил Саакашвили.

Источник Залізний аргумент.