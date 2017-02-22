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У Порошенко был исторический шанс, но он променял его на деньги - Саакашвили
22.02.2017 08:40
«Я говорю о Порошенко с сожалением. Я был президентом. Порошенко упустил исторический шанс.
Я представить себе не мог, что имея возможность создать украинскую государственность, он променяет это на своих бизнес-партнеров, на Ахметова, на возможность зарабатывать деньги. Сообщает http://u-news.com.ua
Много президентов и премьеров в мире зарабатывали деньги, государство создавали единицы», — подчеркнул экс-президент Грузии.
«Когда моя грузинская команда сделала реформу полиции, когда было задержание бриллиантовых прокуроров, эти вещи работали. Я думал, что Порошенко это все понравится и он будет это углублять. И тут я ошибся. Ему это не понравилось», — с сожалением отметил Саакашвили.
Источник Залізний аргумент.
Теги: Донбасс, деньги, Порошенко, Саакашвили
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