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Перекрытая железная дорога в Конотопе не влияет на движение поездов, уверяют в России

05.03.2017 12:50
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Перекрытая железная дорога в Конотопе не влияет на движение поездов, уверяют в России

Блокада железнодорожного сообщения с Россией в Конотопе Сумской области на данный момент не влияет на движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) по Брянской области.

С начала 5 марта с территории РФ в сторону Конотопа отправились лишь грузовые составы, пассажирские поезда прибудут к российской-украинской границе сегодня вечером.

Также подчеркивается, что из Москвы через Брянск и далее на Конотоп ежедневно курсируют украинские и молдавские пассажирские поезда, российские составы в данном направлении не ходят, а грузовое железнодорожное сообщение на этом участке сравнительно небольшое.

Напомним, ранее блокировщики Донбасса заявили о новом "редуте" на железнодорожной станции Конотоп, на московском направлении.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, блокада, поезда
 
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