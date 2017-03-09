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Украинцы несут валюту в обменники: что происходит
Активизация продажи валюты украинским населением это результат либерализации процедуры купли-продажи. Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал экономический эксперт Александр Охрименко.
«НБУ немножко упростил процедуру покупки-продажи валюты, и сейчас части населения действительно стало проще менять валюту через банки, и какая-то часть населения действительно стала обращаться в банки, а не на черный рынок. По этой причине мы увидели рост. Действительно, население сейчас валюту меньше скупает и больше продает», - отметил эксперт, напомнив, что население активнее продавало валюту и в прошлом году.
Охрименко добавил, что одной из причин такого тренда стала продажа людьми сбережений.
Еще одной причиной такой тенденции Александр Охрименко назвал сокращение доли продажи наличной валюты населению из-за ограничений на продажу на межбанковском валютном рынке.
«Чтобы спокойно погашать валютные депозиты у банков есть команда: валюту скупаем, но на продажу не выставляем или выставляем мизер валюты. В результате валютные депозиты погашаются и клиенты вновь несут валюту», - резюмировал эксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, украинцы, валюта
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