Кремль заготовил новые коварные планы в отношении Украины

11.03.2017 09:41

Советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что после провала проекта "Новороссия", РФ не намерена оставлять Украину в покое и предпримет шаги для ее "самоликвидации".

Новый план Путина относительно Украины советник раскрыл в своей статье на ZN.ua.

По словам Горбулина, прежде всего задумка россиян видна по активизации разного рода международных советников, которые то и дело предлагают Украине разного рома мирные планы. Нам предлагают то "забыть про Крым", то "провести выборы под присмотром российских войск", то "примириться и не будоражить общественность" — этих планов будет становиться все больше. И цель этого "планов громадья" — убедить западных партнеров в том, что решения существуют — просто "несговорчивая" Украина не хочет их искать", - пишет Горбулин.

При этом он отмечает, что все эти добродетели на деле оказываются то бывших махинаторов, то экс-олигархов и др. При этом он считает, что если Украина все же примет один из таких мирных планов, то это приведет к утрате всей страны. "Ибо любая попытка "договорится" с агрессором (даже опосредовано) приведет к масштабному политическому кризису", - предупреждает Горбулин. При этом добавляет, что Кремль в этом деле умело использует запросы на простые решения проблем, что в итоге подрывает единство страны и готовность сопротивляться в войне.

Так, первым этапом для нового плана Кремля Горбулин называет тотальную хаотизацию украинской жизни. Давление в этом направлении, по мнению советника президента, Россия может оказать через международное влияние (мирные планы), ухудшение экономического положения в стране и агитацию за перевыборы.