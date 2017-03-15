У ВРУ представили пакет рекомендацій по удосконаленню КПВВ

15.03.2017 17:18

Міжфракційне депутатське об’єднання «Парламентська Платформа майбутнього Донбасу», Координатор проектів ОБСЄ в Україні, представництво Ради Європи в Україні та громадські організації «Фундація.101» і «Донбас СОС» у Верховній Раді України провели круглий стіл, присвячений вдосконаленню роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Під час круглого столу представлено проект рекомендацій щодо вирішення нагальних проблем у роботі КПВВ, які підготували експерти організацій «Фундація.101», «Донбас СОС» та Парламентською Платформою майбутнього Донбасу:

1. Затвердження єдиних стандартів щодо функціонування КПВВ. Встановлення уніфікованих вимог до контрольних пунктів дозволить забезпечити єдині підходи до їх облаштування та функціонування. Можливо, варто створити окремо державне підприємство та перевести на його баланс існуючі КПВВ, що сприятиме ефективній координації їх роботи та належному фінансово-господарському забезпеченню.

2. Підвищення пропускної спроможності. Збільшення часу роботи КПВВ з перспективою переходу на цілодобовий режим, розширення необхідної інфраструктури, зокрема кількості кабін та обладнання для обробки документації, забезпечення достатньої кількості персоналу, зокрема числа жінок-інспекторів, організація реверсного руху дозволять значно зменшити час перебування в чергах, що інколи сягає до 7 годин.

3. Сприяння свободі переміщення через лінію розмежування. Прийняття необхідних змін до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей на виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів №1393-р від 23 листопада 2015 року, дозволить відновити можливості перетинання лінії зіткнення громадським пасажирським транспортом.

4. Моніторинг ОБСЄ. Встановлення постійних спостережних пунктів СММ ОБСЄ, години роботи яких співпадатимуть з режимом роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, безумовно, підвищить рівень безпеки на КПВВ.

5. Поліпшення умов очікування. Спорудження базової інфраструктури, зокрема додаткових укриттів для захисту від несприятливих погодних умов (навіси від сонця та дощу в теплу пору року та пункти обігріву в холодну пору року), придатне в тому числі і для осіб з особливими потребами, забезпечення належного водопостачання, освітлення та санітарного стану різко знизить психологічне напруження та невдоволення цивільного населення, а, головне – дозволить створити гідні умови перебування на КПВВ.

6. Встановлення медичних пунктів. Повноцінний медичний пункт, години роботи якого співпадатимуть з режимом роботи КПВВ, кардинально поліпшить ситуацію з наданням своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги.

7. Відео-спостереження. Обладнання місць перевірки документів, огляду транспортних засобів та багажу камерами спостереження убезпечить від можливих корупційних дій.

8. Підвищення кваліфікації персоналу. Організація спеціальних тренінгів для співробітників КПВВ (ДПСУ, ДФСУ, СБУ) з урахуванням кращих міжнародних практик та стандартів сприятиме прискоренню здійснення процедур, а також дозволить забезпечити належний рівень спілкування з місцевим населенням.

9. Пропозиції щодо удосконалення роботи. Розробка чітких та конкретних рекомендацій по кожному КПВВ дозволить врахувати їх специфіку для подальшого посилення ефективності функціонування.

10. Впровадження громадських ініціатив та проектів міжнародних організацій. Скоординовані зусилля державних органів та громадських і міжнародних організацій сприятиме швидшому вирішенню низки нагальних проблем, що виникають під час проходження КПВВ цивільним населенням.

11. «Гаряча лінія» та зворотній зв’язок. Створення за підтримки неурядових та міжнародних організацій телефонної «гарячої лінії» та можливості залишити скарги і пропозиції безпосередньо на КПВВ дозволить забезпечити оперативне інформування громадян про особливості функціонування КПВВ, а також систематизувати зауваження щодо подальшого удосконалення їх роботи.

12. Адміністративні центри та безоплатна правова допомога. Розміщення Центрів надання адміністративних послуг та безоплатної правової допомоги безпосередньо на КПВВ сприятиме вирішенню реальних проблем цивільного населення, що проживають за лінією розмежування, а також створить позитивне відчуття турботи про своїх громадян з боку органів державної влади

Источник Функция 101