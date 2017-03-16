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В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі

16.03.2017 19:45
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В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі

В результаті потужного вибуху на території підприємства «Запоріжкокс» у Запоріжжі несумісні з життям травми отримали четверо працівників організації-підрядника. Про це сьогодні, 16-го березня, повідомляє прес-центр Національної поліції у Запорізькій області, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«На заводі відбувся вибух ємності з газом без горіння. В результаті загинуло чотири представники підрядної організації. В цей час вони займалися ремонтними роботами у цій ємності. Троє чоловіків загинули на місці. Ще один помер під час транспортування до лікарні», - зазначається у інформаційному листі.

Також у повідомленні вказується, що інформація про вибух надійшла до правоохоронних органів близько 15:10. На даний момент поліція проводить огляд місця події. За попередніми оцінками правоохоронців, вибух стався через несправне обладнання, яким користувалися працівники. Також поліція проводить опитування можливих очевидців інциденту. Офіційної версії трагедії у правоохоронців поки що немає. Раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті вибуху десятки гірників опинилися під завалами. В результаті більше 10 загинули, близько 20 отримали поранення. 



Теги: Украина, Донбасс, Запорожье, взрыв, завод, погибли
 
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