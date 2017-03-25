Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО

25.03.2017 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО

Сегодня в Украине состоится всемирная кампания «Час Земли» от WWF, которая предусматривает отключение на час света в 20:30. «Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания стремится привлечь внимание украинцев к природному наследия и помочь природным паркам Украины», — говорится в сообщении Всемирного фонда природы, передает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.

На сайте Часа Земли создали карту природных объектов Украины. Люди и организации могут найти на ней ближайший заповедник, нацпарк или иной природный объект, узнать о нем больше, посетить его 25 марта и посильно помочь.

В этот день люди смогут помочь паркам на волонтерских началах работой или другими ресурсами, устроить пикник на природе или принять участие в предложенных активностях.

Те, кто не сможет прийти в парк 25 марта, смогут помочь выбранному природному парку иным образом. На онлайн ресурсах Часа Земли и веб-страницах парков-участников будут указаны их потребности. Каждый может присоединиться — поработать волонтером, оказать материальную или иную помощь.

 



Теги: Украина, Донбасс, заповедник, освещение, Час Земли, волонтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх