Пожар на Осокорках: спасатели сообщили о новых рисках — видео

30.03.2017 11:30

На столичных Осокорках, где ночью был потушен масштабный пожар, остаются риски повторного возгорания

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Politeka.

«Причинами пожара занимаются правоохранительные органы, однако версий, как всегда, немного, это или умышленный поджог, или неосторожное обращение с огнем. Согласно действующему законодательству, правоохранительным органам дается 10 дней на расследование причин возникновения пожара», — прокомментировала она ситуацию.

Водолага отметила, что во время пожара никто не пострадал.

Также она прокомментировала возможность повторного возгорания.

«Риски (повторного возгорания, — ред.) есть, потому что за прошедшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров на открытые территории мусора, тростника 20 раз по всему Киеву. Сейчас проблема не только в столице, но и во всей Украине», — уточнила Водолага.

Напомним, пожар возле дачных участков на Осокорках началась около 20 часов вечера среды, 29 марта. Возгорание случилось на 9-м километре от проспекта Бажана, на границе с поселком Вишенки.

Отметим, пожарным пришлось идти пешком к месту масштабного возгорания на столичных Осокорках, поскольку подъехать туда оказалось невозможным из-за бездорожья. На месте также работали газовая служба и полицейские.