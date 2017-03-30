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Украинских полицейских лишили "волшебной палочки"

30.03.2017 15:20
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Украинских полицейских лишили "волшебной палочки"

Кабмин Украины утвердил очередные изменения в ПДД. Постановление правительства наконец урегулировало статус Национальной полиции, сообщает АвтоСайт.
На смену терминам «милиция», «милицонер», «ГАИ», наконец пришли «полиция» и «полицейский». Кроме того, в ПДД Украины введено и понятие «сервисный центр МВД».
Таким образом, убрана законодательная коллизия между Правилами дорожного движения, законом «О Национальной полиции» и рядом других нормативных актов.
Но одной лишь заменой терминологии дело не обошлось. Постановление также расширило полномочия сервисных центров МВД. Теперь они утверждают маршруты учебной езды, установку спецсигналов и переоборудование транспортных средств.
Также Кабмин изменил порядок использования полицесйскими жезла. Отныне его можно использовать исключительно для регулировки дорожного движения. Требование остановки отныне будет подаваться красным сигнальным диском либо движением руки.



Теги: Украина, полиция, ПДД
 
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