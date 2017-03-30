Украинских полицейских лишили "волшебной палочки"

30.03.2017 15:20

Кабмин Украины утвердил очередные изменения в ПДД. Постановление правительства наконец урегулировало статус Национальной полиции, сообщает АвтоСайт.

На смену терминам «милиция», «милицонер», «ГАИ», наконец пришли «полиция» и «полицейский». Кроме того, в ПДД Украины введено и понятие «сервисный центр МВД».

Таким образом, убрана законодательная коллизия между Правилами дорожного движения, законом «О Национальной полиции» и рядом других нормативных актов.

Но одной лишь заменой терминологии дело не обошлось. Постановление также расширило полномочия сервисных центров МВД. Теперь они утверждают маршруты учебной езды, установку спецсигналов и переоборудование транспортных средств.

Также Кабмин изменил порядок использования полицесйскими жезла. Отныне его можно использовать исключительно для регулировки дорожного движения. Требование остановки отныне будет подаваться красным сигнальным диском либо движением руки.